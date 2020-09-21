Satılan her konutun künyesi çıkarılacak

İkinci el taşıt satışının ardından, konut piyasasında da yeni dönem başlıyor. Taşınmaz ticaretine ilişkin yönetmelikte yapılacak değişikliklerle emlak piyasasında suni fiyat artışları da önlenecek. Bu kapsamda taşınmaz ticareti bilgi sistemi kurulacak ve imar, zemin etüdü, bina yaşı başta olmak üzere satılan konutların künyesi çıkarılacak. Eksper değeri bu kriterler dikkate alınarak objektif şekilde belirlenecek. Kiralama ve satışlarda komisyon oranlarına standart gelirken, her önüne gelen konut satışı yapamayacak. Komisyoncu ve mal sahipleri arasındaki sözleşme netleştirilecek. Sahibinden satışlar dışında, konut ticaretine elektronik ortama kayıt zorunluluğu gelecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, söz konusu düzenlemenin yakında yürürlüğe gireceğini belirterek, Burada amaç, konut ticaretinin adil, kolay, hızlı ve güvenli ortamda yapılması, tüketici mağduriyetinin ve fiyat dalgalanmalarının önlenmesi" dedi.