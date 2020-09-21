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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı : Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı , Türkiye'nin Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak, tarımda sağlanan büyüme oranıyla 2'nci sıranın elde edildiğini açıkladı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık

21.09.2020, 15:45 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020,16:11

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum" dedi.

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