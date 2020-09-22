Bankacılıkta uzaktan müşteri olma dönemi başlıyor, ıslak imza zorunluluğu kalkıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) hazırladığı düzenleme yürürlüğe girdikten sonra uzaktan kimlik tespiti mümkün hale gelecek. Yeni dönemde uzaktan kimlik doğrulamasıyla hem müşteri olunabilecek hem de mevcut müşteriler bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek. Düzenlemeyle bankaların hizmet maliyeti düşecek, müşteri deneyimi zenginleşecek.
Bankalara uzaktan müşteri olunabilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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