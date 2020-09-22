Duyarlı olursak başarırız

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda geçtiğimiz günlerde 81 ilin valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda temizlik, maske ve mesafe konularında alınan tedbirler artırılırken, sivil toplum kuruluşları (STK) da bu konuda duyarlılıklarını gösterdi. İzmir'deki SKT'lar bu kapsamda Covid- 19 salgınına karşı, tüm etkinliklerini iptal etti. İzmir'in en eski ve en büyük sivil toplum kuruluşlarından Şanlıurfalılar Federasyonu yönetimi tüm dernek başkanlarına alınan kararları açıkladı. Tüm derneklere faaliyetlerine ara vererek maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları çağrısında bulunan Federasyon Genel Başkanı Koçali Al, "Herkes bu salgına karşı dikkatli olmalı. Sadece devletin aldığı tedbirler yetmez. Bizler de vatandaşlar olarak duyarlı olmalıyız" dedi.

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Toplantıya Suruçlular Derneği Başkanı ve Şanlıurfalılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Kemal Dağtekin, Siverekli

ler Derneği Başkanı Enis İpek, Ceylanpınarlılar Derneği Baş-kanı Abdülkadir Alkan, Bire-cikliler Derneği Başkanı Reşat Sözmen, Viranşehirliler Der-neği Başkanı Ahmet Gülte-kin, Ege Bölgesi Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Reşat Çar-dak katıldı. İzmir'de 50 yıldır bütün sosyal, siyasal ve ekono-mik etkinliklerde yer aldıkla-rını ancak pandemi nedeniyle yayınlanan genelgeye tam des-tek verdiklerini açıklayan Koça-li Al, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de bu salgın nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Canla-rın gitmemesi için, virüs pisliği-nin gitmesi için İzmir'deki sivil toplum kuruluşları bu çağrı-yı dikkate alsın. Bu yüzyılın ille-tinden halkımızla birlikte ortak hareket ederek kurtulabiliriz" ifadelerini kullandı.

Tolga TEKİN