Gençlere yılda 152 milyon lira

Hükümet, pandemi döneminde işgücü piyasasını korumak için tüm imkânları seferber ederken ne eğitimde ne istihdamdaki gençler için 152 milyon lira hibe desteği sağlanacak. AB ülkelerindeki "Gençlik Garanti Programı" temel alınarak hazırlanan projeyle gençlere 4 ay iş arama ödeneği ve taşınma yardımı yapılacak.

İSTİHDAMA TEŞVİK

HEDEF grup 15-29 yaş olarak belirlenirken, eğitimlere katılan gençlere günlük cep harçlığı da verilecek. Bu yılın sonuna kadar gençlere iş kapısı açmaya yönelik 12 program kapsamında verilecek hibe desteği 1.4 milyar liraya ulaşacak. AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)" kapsamında 1 yıllık hibe projelerinde kesenin ağzını açtı. Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen projeye gençlik alanında çalışan sivil kuruluşlar, belediyeler, meslek kuruluşları, üniversiteler başvurabilecek.



YENİ FIRSAT KAPILARI AÇILACAK

Proje süresince hibe projeleri yoluyla gençler için çeşitli mesleki eğitimler verilerek, İŞKUR'un gözetiminde her bir genç için özelleştirilmiş bireysel eylem planları oluşturulacak.

● Başka ilde iş bulan gençlerin taşınma masraflarının bir bölümü taşınma yardımı olarak ödenecek.

● Proje teklifleri, iletişim, iş ve liderlik becerileri, problem çözme, bilgisayar kullanımı gibi genel beceriler, motivasyon, özgüven gibi sosyal becerileri geliştirmeye yönelik öncelik alanlarının tamamını kapsıyor.

● Program için başlangıçta 152 milyon lira talep edilen rakam da artırılacak.

Sunulacak projeler 10 aydan kısa, 12 aydan uzun olmayacak.