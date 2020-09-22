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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan tüketici güven endeksi mesajı

Son dakika: 'tan tüketici güven endeksi mesajı

Son dakika.. , ekonomik verilerin iyi geldiğini ve yılın tahminlerden iyi bir noktada tamamlanacağını bildirdi. Bakan Albayrak, "Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan tüketici güven endeksi mesajı

AA

22.09.2020, 11:19 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020,11:30

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik verilerin iyi geldiğini ve yılın tahminlerden iyi bir noktada tamamlanacağını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından, eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustosa göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

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