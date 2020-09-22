Zeytinyağında KDV indirimi bekleniyor

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, 400 bin üreticinin, zeytinyağı perakende KDV'sinin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini istediğini söyledi. Pandeminin ilk dalgasında talep patlamasını fırsat bilen bazı tedarikçilerin fiyatları yukarı taşıdığını hatırlatan Alhat "Olay sadece maske ve dezenfektan fiyatlarının yükselmesi değildi her türlü fırsatçılık yaşandı. O furyada fiyatlarının yüzde 100 arttığı dönemde zeytin ve zeytinyağı üreticileri 5 yıldır olduğu gibi hiçbir artış yapmadı. Sadece bu açıdan bile zeytin ve zeytinyağı üreticisi desteklenmeyi hak ediyor" dedi. Alhat "Turizm sektörü büyük sıkıntı yaşadı. KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü. Restoranlar sıkıntı yaşadı, KDV oranları düşürüldü. Biz de yıllardır zeytin zeytinyağı üreticisi olarak sıkıntı yaşıyoruz. Zeytinyağının perakende KDV'sinin de yüzde 1'e düşürülmesini talep ediyoruz" diye konuştu.