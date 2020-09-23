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Haberler Ekonomi Benzinde 19 kuruş indirim

Benzinde 19 kuruş indirim

Benzinde 19 kuruş indirim
Giriş Tarihi: 23.9.2020

BENZİNİN litre fiyatında dün gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,93 liradan satılan benzinin litre fiyatı, gece yarısından geçerli olmak üzere 6,74 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,88 liradan 6,69 liraya, İzmir'de 6,95 liradan 6,76 liraya indi.

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