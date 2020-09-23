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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli toplantı: Var gücümüzle çalışıyoruz

'tan önemli toplantı: Var gücümüzle çalışıyoruz

, "Bakanlığımıza bağlı ve Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantımızı verimli bir şekilde gerçekleştirdik." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli toplantı: Var gücümüzle çalışıyoruz

23.09.2020, 19:59

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bakanlığımıza bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantımızı verimli bir şekilde gerçekleştirdik." dedi.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz." mesajını verdi.

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