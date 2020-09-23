Herkes istediği yerden gözlüğünü alabilmeli

İzmir Optisyen-Gözlükçüler Odası 3. Bölge Başkanı Ersan Tüyene, toplumun ve bireylerin göz sağlığını korumayı hedeflediklerini, vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. İzmirdeki bazı sağlık kuruluşlarının hastaları tanı ve tedavi sonrasında gözlük almaları için belli adreslere yönlendirdiklerini dile getiren 3. Bölge Başkanı Tüyene, bu durumun hem optisyenlik müesseselerine hem de vatandaşlara bir takım olumsuz yansımaları olduğunu ifade etti.

YÜKSEK ÜCRET ÖDÜYOR

İzmir'de gözlükçü esnafını mağdur edip haksız rekabete neden olan bu uygulamanın karşısında olduklarını ve mağdurlardan kendilerine çok sayıda şikayet dilekçesi geldiğini vurgulayan Tüyene, oda olarak gerekli hukuki süreçleri başlatıp konuyu ilgili makamlara taşıdıklarını açıkladı. Tüyene "İzmir'de kimi sağlık kuruluşları vatandaşları adres göstererek gözlük almaları için yönlendiriyor. Üstelik farklı bir yerden gözlük alınması halinde sorumluluk kabul etmediklerini belirtiyorlar. Vatandaşlar, gösterilen kurumlardan alışveriş yapmaya zorlanıyor. Aslında çok daha uygun maliyetle gözlük alabilecekken kendilerine daha pahalı ürünler ve aksesuvarlar gösterilerek yüksek ücret ödemeleri sağlanıyor. Bu durum gözlük sektörü ve vatandaş gibi SGK ücreti ödeyen devletimizi de zarara uğratıyor. Vatandaşlarımızın göz muayenesi olduktan sonra istedikleri optik müessesesinden ve gözlükçüden ürün alma hakkı bulunuyor" dedi.



HAKSIZ REKABETE YOL AÇIYOR

MAĞDURİYET yaşayan gözlükçü esnafının hakkını sonuna kadar savunacaklarını belirten İzmir Optisyen-Gözlükçüler Odası 3. Bölge Başkanı Tüyene, şunları söyledi: "Gözlük sektöründe hizmet veren kurumlar Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bazı kurallara uymak zorunda. Belli bir standarttaki makine parkına da sahip olmaları gerekiyor. Burada hem Bakanlık hem de oda olarak bizler gerekli denetimleri sürdürüyoruz. Yani sektörde çalışmaya hak kazanan tüm işletmeler aslında vatandaşlara bölge - ilçe farkı olmaksızın hizmet verebilir. Vatandaşlarımızın bu konuda daha bilinçli hareket etmeleri ve kendilerine dayatılan bu haksız rekabet uygulamalarının karşısında olmaları gerekiyor."

Tolga TEKİN