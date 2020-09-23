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Haberler Ekonomi Kore daha fazla yatırım yapmalı

Kore daha fazla yatırım yapmalı

Kore daha fazla yatırım yapmalı
Giriş Tarihi: 23.9.2020
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK ile Kore Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. Pekcan, Türkiye'nin Güney Kore ile dış ticaret açığının sürdürülebilir olmadığını belirterek, "Koreli firmalardan Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmalarını bekliyoruz." dedi.
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