Mesleki yeterlilik için 775 milyonluk destek

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamında 885 bin kişinin 775 milyon lira tutarındaki sınav ve belge ücretlerinin karşılandığını açıkladı. Sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılandığını, çalışan ve işverenlere ilave mali yük getirmediğine dikkati çeken Bakan Selçuk, mesleki yeterlilik belgesiyle nitelikli işgücünü artırmayı ve iş kazalarını en aza indirmeyi hedeflediklerini belirtti. Selçuk, "26 meslek ile birlikte belge zorunluluğu getirdiğimiz meslek sayısını 143'e çıkardık. Belgeyi alanların 515 milyon TL tutarındaki sınav ve belge ücretlerini İşsizlik Sigortası Fonundan karşıladık" dedi.

REKABETİ GELİŞTİRECEK

Bakan Selçuk şöyle devam etti: "Yapılan bu sınavlar sonucunda bir milyon 90 bin 35 kişi toplamda bir milyon 148 bin 780 belge almış durumda. Bu doğrultuda nitelikli ve belgeli işgücü ile ülkemizin küresel ekonomide rekabet edebilirliğinin artmasını hedefliyoruz."