Pandemide mezarlık bakım hizmeti işi kurdu

MANİSA'DA yaşayan iki çocuk annesi Banu Sönmez (38), pandemi döneminde çalıştığı fuar organizasyonları yapan şirketin işlerinin durmasının ardından kendi işyerini açtı. Çiçekçiliğe başlayan Sönmez, yeni bir iş alanı da yaratarak sevdiklerinin mezarlarına bakım yapamayanlara hizmet vermeye başladı. Sönmez kurduğu ekibiyle mezarlıklarda aylık bakımlar yapıyor, yakınlarını kaybeden kişilere de hizmet veriyor. Girişimci Sönmez, "Yeni bir iş alanı yaratıp mezarlara çiçek dikip düzenli bakımlarını yapmaya başladım. Şu an yurt dışından da müşterilerim var. Sevdiklerinin mezarlarının bakımlı olması onları mutlu ediyor. Tek kişilik bir mezar yerinin bakımı için çiçek ekimi dahil 250 lira alıyoruz. Her ay bu bakımlar yapılıyor" dedi.

NERMİN UÇTU