Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kredi kefalet kooperatiflerimiz kanalıyla kullandırılan kredi toplamda 67 milyar liraya, desteklenen esnaf sayısı 1,1 milyona ulaştı" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kredi kefalet kooperatiflerimiz kanalıyla kullandırılan kredi toplamda 67 milyar liraya, desteklenen esnaf sayısı 1,1 milyona ulaştı" dedi.
Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kredi kefalet kooperatiflerimiz kanalıyla kullandırılan kredi toplamda 67 milyar liraya, desteklenen esnaf sayısı 1,1 milyona ulaştı" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Pekcan: Desteklenen esnaf sayısı 1,1 milyona ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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