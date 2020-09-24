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Haberler Ekonomi Bakan Pekcan: Desteklenen esnaf sayısı 1,1 milyona ulaştı

Bakan Pekcan: Desteklenen esnaf sayısı 1,1 milyona ulaştı

Son dakika haberi: , "Kredi kefalet kooperatiflerimiz kanalıyla kullandırılan kredi toplamda 67 milyar liraya, desteklenen esnaf sayısı 1,1 milyona ulaştı" dedi.

Bakan Pekcan: Desteklenen esnaf sayısı 1,1 milyona ulaştı

24.09.2020, 12:39 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020,12:41

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kredi kefalet kooperatiflerimiz kanalıyla kullandırılan kredi toplamda 67 milyar liraya, desteklenen esnaf sayısı 1,1 milyona ulaştı" dedi.

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