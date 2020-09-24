Hedefimiz incir cipsini tüm dünyaya sevdirmek

Evlendikten sonra gittiği Antalya'da şehir hayatından bunalarak eşiyle birlikte memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesine dönen Yasemin Korkut, devlet desteğiyle kurduğu işletmenin patronu oldu. İşletmesinde kuruttuğu meyvelerden oluşturduğu 85 çeşit ürünü internetten 81 kente gönderen 2 çocuk annesi Korkut, "Amacımız, bu lezzetleri dünyaya tattırmak. Kadınlar girişimci yönlerini ortaya çıkarsınlar" dedi.
KAZIM YÖRÜKCE
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