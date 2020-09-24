Kısıtlayıcı engeller için işbirliği sürmeli

G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'nın ana gündem maddesini dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 oluşturdu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Her ne nedenle olursa olsun, ikili ya da çoklu ilişkilerde kısıtlayıcı eylemler ve tarife dışı engellerden kaçınmalıyız. Pandemi sürecinde de G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları olarak ticareti kolaylaştırmaya ve kısıtlayıcı önlemleri ortadan kaldırmaya yönelik iş birliğimize devam etmeliyiz" dedi.