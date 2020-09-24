Pandemi döneminde arsaya olan talep arttı

İZMİR'DEKİ gayrimenkul danışmanları konut almayıp arsa ve tarlayı tercih edenlerin pandemi öncesine göre 30 kat arttığını belirterek, artık fazla gelir getiren yatırımların arsa, tarla, bağ ve bahçe olduğunu söyledi. İzmir Emlak Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Akgün, vatandaşların bir tarla alıp sonra imar geleceğini düşünerek akıllı yatırım yapmayı tercih ettiğini kaydetti.