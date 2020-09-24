Teknofest heyecanı Gaziantep’te başlıyor

TEKNOFEST heyecanı bugün Gaziantep'te başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 27 Eylül'e kadar devam edecek olan Teknofest'in salgın koşullarına rağmen büyük ilgi gördüğünü kaydederek, "Festivalin en önemli kısımlarından biri olan yarışmalar, geçen seneden daha büyük bir katılımla gerçekleşiyor. Türkiye'nin farklı noktalarında bu heyecana şahit olduk. Yarışmalara Kovid-19'a rağmen oldukça yoğun bir talep var" dedi.