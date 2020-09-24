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Haberler Ekonomi Teknofest heyecanı Gaziantep’te başlıyor

heyecanı ’te başlıyor

Teknofest heyecanı Gaziantep’te başlıyor
Giriş Tarihi: 24.9.2020

TEKNOFEST heyecanı bugün Gaziantep'te başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 27 Eylül'e kadar devam edecek olan Teknofest'in salgın koşullarına rağmen büyük ilgi gördüğünü kaydederek, "Festivalin en önemli kısımlarından biri olan yarışmalar, geçen seneden daha büyük bir katılımla gerçekleşiyor. Türkiye'nin farklı noktalarında bu heyecana şahit olduk. Yarışmalara Kovid-19'a rağmen oldukça yoğun bir talep var" dedi.

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