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Haberler Ekonomi Bakan Pekcan: İhracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz

: İhracatta kayda değer bir

Meclisi () tarafından 'da düzenlenen "Türkiye'nin İlk " prestij kitabının tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulunan , "Pandeminin getirdiği olumsuz ticaret ortamına rağmen, bu yıl da ihracatta kayda değer bir ." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan: İhracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz

25.09.2020, 11:48 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020,12:25

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul'da düzenlenen "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" prestij kitabının tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pekcan, "Pandeminin getirdiği olumsuz ticaret ortamına rağmen, bu yıl da ihracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Bakan Pekcan "Sadece mevcut ihracat performansımız değil, yakın geleceğe yönelik sinyaller de olumlu seyretmektedir." açıklamasında bulundu.

İlk 1000 ihracatçıdan ekonomiye dev katkı!

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