Başarılı ihracatçıya ödülleri verilecek

TURKUVAZ Medya Grubu'nun Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile planladığı Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı Tanıtım Toplantısı bugün 11.00'de Four Seasons Hotel İstanbul'da yapılacak. Başarılı ihracatçıların ödüllerinin dağıtılacağı toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.