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Haberler Ekonomi İzmirlilerin düğün günü yakın

düğün günü yakın

İzmirlilerin düğün günü yakın
Giriş Tarihi: 25.9.2020

BALÇOVA'DAKİ İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, İl Toprak Koruma Kurulu'nun yeni planlama için olumlu karar vermesi ile İnciraltı ve Bahçelerarası'ndaki toprak sahipleri olarak planlama konusunda yokuşun tepesine tırmandıklarını söyledi. Karabulut, "Bugünden itibaren süreç daha hızlı ilerleyecek. Optimum şekilde İzmir'in faydasına ve bizlerin de mağdur olmayacağı bir planlama yapılmaktadır. İzmir'in ve biz İzmirlilerin düğün günü artık çok yakındır" dedi.

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