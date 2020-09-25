Politika faizi artırıldı

Faiz artışının ardından gecelik borçlanma ve borç verme oranları sırasıyla yüzde 8,75 ve yüzde 11,75, Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme oranı da yüzde 13,25 seviyesine çıkmış oldu. Son 3 toplantıda yüzde 8,25 seviyesinde olan politika faizi, enflasyonun öngörülenin üzerinde yüksek seyretmesi nedeniyle 2 yılın ardından tekrar artırıldı. Ekonomistler, politika faizinin artırılmasının TL varlıklar için olumlu olduğunu vurguladı.



DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, TCMB'nin politika faizini yükseltme kararının TL açısından olumlu bir sürpriz olduğunu belirtti. Bürümcekçi, TCMB'nin faiz artışına gitme gerekçesini "beklentilerin kontrol altına alınması ve görünüme yönelik risklerin sınırlanması" olarak açıkladığını söyledi. Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu: "Karara TL'nin vereceği tepkiye bağlı olarak Banka'nın, yeniden haftalık repo ihalelerini yeni politika faizinden başlatması ve piyasa yapıcılarına sağladığı fonlamayı devreye alması söz konusu olabilir. Banka faiz artışıyla manevra alanını genişletti." Merkez Bankasının faiz artırma kararı piyasaları hareketlendirdi. Dolar düşüşe geçti, Borsa banka hisseleriyle yükseldi.



YABANCI EKONOMİSTLER: DOĞRU YÖNDE ADIM ATILDI

YABANI ekonomistler, faiz artışının piyasalar için sürpriz olduğunu, TL varlıkları desteklemek amacıyla doğru ve yerinde alınan bir karar olduğunu söyledi. Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, TCMB'nin politika faizini artırarak doğru yönde bir adım attığını belirtti. Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys de TCMB'nin politika faizini artırması konusunda mükemmel bir fırsatı değerlendirdiğini belirtti.