Salgınla mücadelede ikinci sosyal hamle

VATANDAŞLARI fert fert güçlü tutmak, gelirini korumak, kayıpları telefi etmek için ikinci sosyal hamle de devreye giriyor. İhtiyaca göre işten çıkarma yasağı, kısa çalışma ödeneği sektörel olarak uzatılacak. Prim borcu bulunan 4 milyon vatandaş ücretsiz sağlık hizmeti almaya devam edecek. Yeni sürüm istihdam paketi ile esnek çalışma Ekim'de Meclis'e gelecek, 5 milyon 50 yaş üstü, 8 milyon gence işte fırsat kapısı açılacak. Kısa çalışmada prim günü eksik olana borçlanma imkânları değerlendirilecek, sonbaharda süresi dolacak prim ertelemelerinde yapılandırma masada. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeniden yapılandırma için çok talep olduğunu belirterek, Ekim sonundaki rakamları, normalleşme işaretlerini görüp, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte karar vereceklerini söyledi.



SELÇUK, yapılandırma talepleri ve Ekim'de Meclis'e gelecek yeni sürüm istihdam paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

HAZAL ATEŞ