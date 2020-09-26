Bankada parası ve altını olana yüksek kredi kartı limiti

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), yeni düzenlemesiyle bankada parası ya da altın hesabı olanlara yüksek kredi kartı limitinin tahsis edilmesinin yolu açıldı. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını, pek çok sektörü etkilerken vatandaşların tüketim davranışlarında da değişimleri beraberinde getirdi. BDDK'nın dünkü düzenlemesiyle de kart çıkaran kuruluşlar, karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olması durumunda, karşılık olan tutarı geçmemesi ve rehin sözleşmesi yapılması şartıyla, gelir beyanı ve gelir teyidi zorunluluğuna tabi olmaksızın kredi kartı limiti tespit edebilecek. BDDK'nın söz konusu düzenlemesiyle bankada parası ya da altın hesabı olanlara yüksek kredi kartı limitinin tahsis edilmesinin yolunun açıldığını ifade eden analistler, TÜİK verilerine göre yüzde 31,3 seviyesinde kayıt dışı çalışan bulunduğunu ve bunların bankalara belge sunamadığını ancak bankalarda mevduatının bulunduğuna dikkati çekti.