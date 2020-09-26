Batmanlı girişimciden AB’ye önlük ihracatı

BATMANLI Cemal Kaya, pandemide ürettiği tek kullanımlık önlükleri Avrupa'ya satıyor. İşsizliğin azaltılması amacıyla yürürlüğe konulan teşvik uygulamasından yararlanan Kaya, Batman Organize Sanayi'de 30 kişinin istihdam edildiği 3 bin metrekarelik alana ambalaj fabrikası kurdu. Ürettiği 15 çeşit plastik poşet ve ambalaj ürünlerini firmalara satan Kaya, devletin sigorta ve vergi indirimi, makine ve ekipman desteği ile KOSGEB kredisinden faydalandığını kaydetti.