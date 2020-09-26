BATMANLI Cemal Kaya, pandemide ürettiği tek kullanımlık önlükleri Avrupa'ya satıyor. İşsizliğin azaltılması amacıyla yürürlüğe konulan teşvik uygulamasından yararlanan Kaya, Batman Organize Sanayi'de 30 kişinin istihdam edildiği 3 bin metrekarelik alana ambalaj fabrikası kurdu. Ürettiği 15 çeşit plastik poşet ve ambalaj ürünlerini firmalara satan Kaya, devletin sigorta ve vergi indirimi, makine ve ekipman desteği ile KOSGEB kredisinden faydalandığını kaydetti.
Batmanlı girişimciden AB’ye önlük ihracatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.