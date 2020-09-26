İlk 1000 ihracatçıdan 103 milyar $’lık katkı

Türkiye'nin ilk 1.000 ihracatçı firması açıklandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan listede toplamda 856 firma listede yerini korurken 144 firma bu yıl giriş yaptı. Her iki yıl da listede yer almayı başaran 856 firma, 2019'da 97.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken listeye yeni giren 144 firmanın ihracat performansı ise 5.8 milyar dolar oldu. Böylece toplamda ilk 1.000 ihracatçı firma yaklaşık 103 milyar dolarlık ihracatla toplam ihracatın yüzde 62'sini yaptı. Türkiye'nin ihracat şampiyonu ilk 10 firmada Ford Otomotiv, 5 milyar 869 milyon dolarlık ihracatla liderliğini korurken, Toyota, 4 milyar 232 milyon dolarla ikinci, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ise 3 milyar 511 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bir önceki yıl 9. sırada bulunan Oyak-Renault ise sıçrama yaparak 2 milyar 385 milyon dolarlık ihracatla dördüncü sıraya yükseldi.

ALTINCI ÜLKE OLDUK

Bu yıl ilk kez 1000 ihracatçı için bir de kitap hazırlayan TİM'in düzenlediği toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020'de pandemiye rağmen Türkiye'nin ekonomik alanda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında pek çok açıdan pozitif olarak ayrıştığını söyledi. Pekcan, "Türkiye küresel ihracatın küçüldüğü geçen yıl ihracatını yüzde 2.1 artırarak 180.8 milyar dolar ile dünyada ihracatını en çok artıran 6'ncı ülke oldu" diye konuştu. TİM Başkanı İsmail Gülle ise "2019 yılında küresel ticaretteki tüm olumsuzluklara rağmen, hükümetin destekleri ile rekoru 180,8 milyar dolara taşıyan ihracatçılar Türkiye'ye haklı bir gurur yaşattı" dedi.



OTOMOTIV ILK SIRADA

LİSTEDE 2018 yılına göre yükselme başarısı gösteren ihracatçı sayısı 416 olurken bu firmalar, 2018 yılında 30.8 milyar dolar 2019 yılında ise yüzde 24.4'lük artış ile 38.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 1.000 ihracatçı firmanın yaptığı ihracatın sektörel dağılımında da otomotiv ilk sırada.

BARIŞ ERGİN