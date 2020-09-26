La Bonita Suite’in temeli atıldı

İzmir Çiğli'de La Bonita Residence'ı sorunsuz bir şekilde sahiplerine teslim eden Erişen İnşaat, projenin ikinci etabı olan La Bonita Suite'nin de temelini attı. Törene Erişen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin ile davetliler katıldı. Yılmaz, törende önceki projelerinden aldıkları güçle La Bonita Suite'e büyük bir inançla başladıklarını söyledi. Şimdiye kadar irili ufaklı birçok inşaat yaptıklarını ancak en büyük projeleri olan La Bonita Residence'ı 2018 yılında başlayarak tüm olumsuz ve ekonomik koşullara rağmen bitirdiklerini vurgulayan Adnan Yılmaz, "Bize maddi ve manevi güvenen insanları biz de gece gündüz çalışarak, işimizden hiçbir şekilde taviz vermeden mahcup etmedik ve bedeli ne olursa olsun La Bonita Residence'ı bitirdik" diye konuştu.



BÖLGEYE DEĞER KATIYOR

La Bonita projesinin tüm etaplarıyla Balatçık Mahallesi'ne değer katmaya devam edeceğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi: "Bütün servetini, hayatını bize verip de buradan daire alanlar arkadaşlarımız var. Krizlere rağmen borçlandık, faiz ödedik. Ama La BonitaResidence'ı sorunsuz bir şekilde bütün mal sahiplerine teslim ettik. Katalogdan daha güzelini yaptık." Bu projenin yanında başladıkları La Bonita Suite projesinin de yaklaşık 25 dönümlük bir arazi içerisinde yer aldığını ifade eden Adnan Yılmaz, "5 dönümlük belediyeye ait bir alan var. Sayın Başkanımızın teveccühü ile burayı protokolle biz yapacağız. Bu bölgeyi ayağa kaldıracak bir proje olacak. Burada Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yavuz KARAMAN