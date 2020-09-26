Özak GYO, Göktürk’ü pandemide satışa sundu

Gayrimekul sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Özak GYO, yeni projesi için İstanbul'da Göktürk'ü seçti. Özak GYO'nun yaşama değer katma felsefesiyle tasarlanan Özak Göktürk projesi, 22 dönümlük, ormanlarla çevrili bir arazide, en fazla beş kat yüksekliğindeki nefes aldıran binalardan oluşuyor. Arazinin 4'te 3'ünün peyzaja ayrıldığı projede nitelikli yaşam alanları ve farklı büyüklüklerdeki toplam 157 konut yer alıyor. Projenin lansmanında konuşan Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, bugüne kadar Büyükyalı'dan Hayattepe'ye kadar birçok nitelikli projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Tüm projelerinde, verdikleri sözlerden çok daha fazlasını zamanından önce yerine getirerek Özak GYO'nun kalitesini ve güvenirliğini net bir şekilde ortaya koyduklarını belirten Akbalık, tüketicilerde güçlü bir 'Özak Projesi' algısı oluşturduklarını kaydetti. Ahmet Akbalık, bu doğrultuda, 'Özak' adını bundan böyle markalaşma stratejilerinin temeline aldıklarını ifade ederek, "Göktürk projemize de 'Özak Göktürk' adını verdik. Kalite, estetik, fonksiyonellik, mimari tasarım ve yaşam biçimi geliştirme gibi konulardaki yetkinliğimizin tescili olan Özak adı, artık hayata geçireceğimiz tüm projelerde çatı markamız olarak öne çıkacak" dedi.

SATIŞTA SEÇİCİ OLACAĞIZ

Pandeminin insanların konuttan beklentilerini tamamen değiştirdiğini belirten Ahmet Akbalık, "İşte Özak Göktürk bu noktada çok önemli. Çünkü daha ortada pandemi yokken, insanı insan yapan değerlerle birlikte renkli bir sosyal yaşam düşüncesiyle tasarlanmış bir proje" diye konuştu. Beklentiler doğrultusunda 'terzi dikimi' bir anlayışla tasarlanan projede 2+1'den 5,5+1'e kadar her beklentiye uygun yaşam alanları kurguladıklarını belirten Ahmet Akbalık, "Özak Göktürk'teki önceliğimiz, özlediğimiz huzurlu, keyifli, güvenli, insanın ruhunu besleyen mahalle atmosferini yeniden canlandırmak olacak. Bu nedenle sadece kârlılığa ve rakamlara değil, burada şekillenecek yaşam biçimine, sakinlerimize sunacağımız değerlere odaklanacağız. Bu nedenle dairelerimizin satışı konusunda da seçici davranacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Böyle bir ekonomik konjonktürde satışlarda seçici davranabilme lüksünü de bize Özak GYO'nun gücü veriyor" görüşünü aktardı.



ÇOK AVANTAJLI BİR FİYAT SUNDUK

ÖZAK GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, projede lansman dönemindeki fiyatlarla çok avantajlı bir alternatif sunduklarını söyledi. Lansman dönemindeki metrekare fiyatlarının 18 bin lira seviyesinden başladığını ifade eden Fatih Keresteci, "Bu da neredeyse metrekare fiyatında 2 bin euro gibi bir seviyeye karşılık geliyor. Lansman dönemindeki bu cazip tablonun, yakında yerini çok daha farklı bir tabloya bırakacağını söyleyebilirim" diye konuştu.