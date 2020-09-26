Ruslar güveni konutta buldu

TEMELTAŞ Proje Geliştirme şirketinin Genel Müdürü Ahmet Temeltaş, turizm sektörünün, pandemi nedeniyle Rus turist akışının hız kaybetmesinden ciddi oranda etkilendiğini söyledi. Buna karşılık, konut sektöründe Rus yatırımcı talebinin hız kazandığını vurgulayan Ahmet Temeltaş, "TÜİK'in açıkladığı Ağustos konut satış rakamlarına göre, yabancı yatırımcı oranı yüzde 8 ile beklentimiz ölçüsünde artışa geçti. Bu oranda Rus yatırımcıların payı da yükseliş gösteriyor. Konut sektörü, kan kaybeden turizm sektörünün yaralarını sarıyor" dedi. Türkiye'nin pandemi sürecini güçlü sağlık sistemi ile çok iyi yöneterek dünyada örnekle gösterildiğini belirten Temeltaş, "Sağlık sektörümüz, uluslararası yatırımcıların gözünde güven tazeledi. Rus yatırımcılar da aradıkları güveni, Türk konut sektöründe buldu. Ağustos ayında Türkiye'den konut satın alan ülkeler sıralamasında Rusya, 3'üncü sırada yer aldı. Turizmin çekiç gücü olan Ruslar, Türk sağlık sistemine duydukları güvenle konut sektörüne yöneldi. Önümüzdeki aylarda bu rakamların daha da yükseleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.