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Haberler Ekonomi Swap düzenlemesiyle dolar geriledi

Swap düzenlemesiyle dolar geriledi

Swap düzenlemesiyle dolar geriledi
Giriş Tarihi: 26.9.2020

DOLAR/TL haftanın son işlem gününe düşüşünü sürdürerek başladı. Merkez Bankasının faizi artırması sonrası gevşeyen kur, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), swap adımı ile aşağı yönlü hareketini güçlendirdi. BDDK, yurtiçindeki bankaların yurtdışıyla yaptıkları dolar-TL para takası işlemlere getirdiği sınırlamayı gevşetti. Kararın ardından dolar/TL 7.62'ye yakın seviyeden 7.51 seviyelerine kadar geriledi, ancak daha sonra yukarı yönde hareket etti. Bazı analistler 7,5482 ve 7,4716 seviyelerini destek gösteriyor.

REPO İHALESİ AÇTI
Merkez Bankası (TCMB) önceki gün gerçekleştirdiği 200 baz puanlık faiz artışı ardından yüzde 10.25 seviyesindeki politika faizinden miktar yöntemiyle repo ihalesi açtı. İhalede tutar 5 milyar TL, vade 2 Ekim olarak belirlendi. Öte yandan TCMB, döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranını yüzde 9.75'ten yüzde 10.25'e yükseltti.

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