TEKNOFEST tarımdaki yeniliklerde de öncü

HAVACILIK, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te, bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmalarla Türkiye'deki tarımda kullanılan teknolojinin gelişmesine ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlanılması hedefleniyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) devam ediyor. TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, destekleriyle bu yıl ilk defa TEKNOFEST'te tarım teknolojisiyle ilgili yarışmanın düzenlendiğini belirterek, "35 takım finale kaldı" diye konuştu.