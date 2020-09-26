Yerli yazılımcılara istihdam sağlıyor

MALATYA İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Arı, yerli yazılımcılara istihdam sağlamak için kurduğu firmada, önemli mesafeler kat etti. Arı, KOSGEB'den aldığı 50 bin liralık destekle İÜ Malatya Teknopark'ta firmasını faaliyete geçirdi. Arı, yazılım firmasıyla görüntü ve sinyal işleme tabanlı yapay zeka uygulamaları, android ve ios tabanlı mobil teknolojileri, sanal gerçeklik ve arttırılmış, oyun programlama, web tasarımı, web programları, e-ticaret siteleri gibi yazılım alanında birçok hizmet veriyor.