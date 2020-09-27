İhracat şampiyonlarının 160'ı Egeli

İhracatın 'şampiyonlar ligi' olarak tanımlanan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl açıklanan en fazla ihracat yapan bin firma listesinde, 2019 yılı performanslarına göre Ege Bölgesi'nden 160 firma yer buldu. Egeli ihracatçılar, ilk bin ihracatçının ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştirdi. Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi'nden sonra TİM'in ilk bin ihracatçı listesinde en fazla firma ile temsil edilen bölge olurken, İzmir ilk bin ihracatçı listesinde 83 firma ile İstanbul'un ardından ikinci il konumunu korudu. Egeli ihracat şampiyonları Türkiye'ye 2019 yılında 19 milyar 761 milyon dolarlık döviz kazandırdı.



İZMİR'DEN 83 FİRMA VAR

TİM bin ihracatçı listesinde İzmir 83 firma ile yer alırken, Denizlili ihracatçılar 26 firma ile listede yer buldu. Manisa'dan 23 ihracatçı firma listeye girme başarısı gösterdi. Aydın'dan 7, Kütahya ve Balıkesir'den 6'şar, Muğla'dan 5, Afyonkarahisar ve Uşak'tan 1'er firma ihracatın 'şampiyonlar ligine' girmenin mutluluğunu yaşadı.



"TÜRKİYE'NİN İLK SANAL GIDA FUARINI DÜZENLEYECEĞİZ"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Eskinazi, ilk 1000 ihracatçı listesindeki Egeli firma sayısının 2012'den bu yana düzenli olarak arttığını belirtti. Eskinazi, gelecekte daha fazla firmanın listeye girmesi için dijitalleşme, tasarım ve markalaşmaya yoğunlaşacaklarını bildirdi. Eskinazi, Kovid 19 salgını sonrasında Türkiye'nin ilk dijital fuarını ayakkabı ve saraciye sektöründe düzenlediklerini belirterek "12-16 Ekim'de Türkiye'nin ilk gıda sanal fuarı The Fource'u organize edeceğiz. Pandeminin fiziki pazarlamaya izin vermediği günümüzde, dijital fuarlar ile ihracatımızda devamlılığı sağlayacağız" dedi.