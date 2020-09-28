Bu sezon en fazla Alman turist geldi

TÜRKİYE'Yİ, ocak-ağustos döneminde 7 milyon 255 bin 107 yabancı turist ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye ilk 8 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre Kovid-19 sebebiyle yüzde 76,6 azalışla 7 milyon 255 bin 107 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Yurt dışında ikamet eden 2 milyon 16 bin 553 Türk vatandaşının da ana vatana gelmesiyle toplam 9 milyon 271 bin 660 kişi Türkiye'yi ziyaret etti. Bu dönemde en çok ziyaretçi 789 bin 602 kişi ile Almanya'dan gelirken, turist gönderen ülkeler sıralamasında 772 bin 686 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 532 bin 417 kişi ile Bulgaristan üçüncü oldu. Bu ülkeleri 520 bin 833 ziyaretçi ile Ukrayna, 465 bin 180 kişi ile İngiltere takip etti. Alman ve Rus turistlerin büyük bir kısmı Antalya kıyılarında, İngiliz turistler de Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Aydın'ın Kuşadası sahillerinde konaklamayı seçti.