Dengelenme programı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "büyüme ve istihdam" odaklı 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) yarın açıklıyor. İlk YEP "kur atakları sonrası dengelenmeyi" sağlarken yeni program da pandemi sonrası dengelenmeyi hedefliyor. Program, "üreten, büyüyen, istihdam yaratan, adil paylaşan, güçlü Türkiye'nin" yol haritası olacak. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında ekonomik olarak gelinecek seviyeye ilişkin ilk cari tahminler yapılmış olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ifadesiyle Türkiye 2021'de "ikinci dalganın olmaması durumunda yüzde 5'in oldukça üzerinde büyüyecek."

BÜYÜME, İSTİHDAM ODAKLI

Hazine ve Maliye Bakanlığı bir yandan ekonomiden salgının izlerini silmeye çalışırken diğer yandan YEP, merkezi bütçe, OVP, OVMP, yatırım programına odaklandı. Ekonominin yol haritası niteliğini taşıyan YEP'le 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Kovid-19'la mücadelenin bütçe ve ekonomik hedeflere nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. Bakanlıktan alınan bilgiye göre program "büyüme ve istihdam" odaklı hazırlanırken genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda şekillendi. Programda, temel ekonomik büyüklükler, makro politikalar, ilkeler ve hedefler de yer alıyor. İki yıl önce açıklanan ilk YEP'te kur atakları sonrası dengelenme sağlanmıştı. Yeni program kapsamında atılacak adımlarla pandemi sonrası dengelenmenin sağlanması hedefleniyor. Programda sektörel bazlı hedeflere yer verilirken, yatırımları canlandıracak, özel sektörün öngörülebilirliğini artıracak hedefler de yer alıyor.



GÜÇLÜ BÜYÜME BEKLENTISI

PROGRAMDA sürdürülebilir, yüksek teknoloji ve ihracata dayalı, enflasyon oluşturmayan bir büyüme öngörülüyor. Tek haneli enflasyon, fiyat istikrarı vurgusu ön plana çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da geçtiğimiz günlerde "ikinci dalga olmazsa 2021'de yüzde 5'in oldukça üzerinde bir büyüme gelebilir. Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor. 2. yarıda 'V' şeklinde toparlanma bekliyoruz" demişti. Bütçe yasa teklifinin 17 Ekim'de Meclis'e sunulması öngörülüyor.

HAZAL ATEŞ / ANKARA