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Haberler Ekonomi En az lise mezunu 400 bekçi alınacak

En az lise mezunu 400 bekçi alınacak

En az lise mezunu 400 bekçi alınacak
Giriş Tarihi: 28.9.2020

POLİS Akademisi Başkanlığı tarafından en az lise mezunu 400 bekçi alımı yapılacak. Başvurular için son haftaya girilirken alımların İstanbul için yapılacağı bildirildi. 19 Eylül 2020 tarihinde başlayan başvurular 2 Ekim'e kadar devam edecek. Başta Ankara olmak üzere diğer bekçi alımı çalışmalarına da devam edildiği belirtildi.

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