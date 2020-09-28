En az lise mezunu 400 bekçi alınacak

POLİS Akademisi Başkanlığı tarafından en az lise mezunu 400 bekçi alımı yapılacak. Başvurular için son haftaya girilirken alımların İstanbul için yapılacağı bildirildi. 19 Eylül 2020 tarihinde başlayan başvurular 2 Ekim'e kadar devam edecek. Başta Ankara olmak üzere diğer bekçi alımı çalışmalarına da devam edildiği belirtildi.
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