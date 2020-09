İç mimarların sıkıntısı kalitesiz işlerle rekabet

Gelişen teknolojiyle birlikte konut sektöründe iç mimarlık projeleri daha konforlu bir yaşam açısından büyük önem taşıyor. İnşaat firmaları da, iç mimar dokunuşuyla yaşama geçirdikleri örnek dairelerin satışlarında daha büyük bir başarı elde ediyor. Sektörde yaşanan gelişmeleri Yeni Asır'a değerlendiren Moa Mimarlık Kurucusu Can Serçe, iç mimarinin konutlara hem konfor kazandırdığını hem de ekonomik değer kattığını söyledi.



DEĞER KAZANDIRIYOR

Yaşadıkları en büyük sıkıntının kendi tasarladıkları iç mimari projelerinin, müşteriler tarafından alınarak işin ehli olmayan farklı firmalara daha ucuza fiyata yaptırılması olduğunu söyleyen Serçe, "Burada yapılması gereken şey işi ehline bırakıp en uygun konseptli tasarımların yaşama geçirilmesi için iç mimarlık firması ile çalışmak olacaktır" dedi. İşin ehli olan firmaların yanı sıra kalitesiz ve ucuz üretim yapan firmaların da faaliyetleriyle tüm sektöre zarar verdiğini ifade eden Serçe, "İç mimarlık sektöründe bazı müşteriler kendi ev veya mekanlarını güzelleştirmek veya yenilemek için mimari tasarım projeleri talep ediyor. İç mimar da oraya uyacak en güzel renkleri, aksesuvarları ve mobilyaları yerleştirerek bir konsept hazırlıyor. Bazı müşteriler bu konsepti alarak farklı firmalardan daha ucuza yaptırma yoluna gidebiliyor. İç mimar kendi tasarladığı projenin birebir uygulatılmasında da sorun yaşayabiliyor. Oysa inşaat firmaları da, iç mimarların tasarımlarının konutlara değer kattığını söylüyor" ifadelerini kullandı. Sağlanan kredi olanaklarıyla gayrimenkul sektörünün toparlanma sürecine girdiğini, stoklarını önemli ölçüde erittiğini ve bu gelişmenin mobilya sektörüne de yansıdığını vurgulayan Can Serçe sözlerini şöyle sürdürdü:



SATIŞLAR YÜKSELDİ

"Gayrimenkulde satışlar yükseldi ve ertelenen mobilya ve dekorasyon alımları hızlandı. 2020 yılına iyi başlamıştık. Bununla beraber evlilik ve nişan törenlerinin ötelenmesi sezonu 3 ay geriye attı. İnsanlar evde daha çok vakit geçirmeye başladı. Ayrıca, yoğun hizmet sunduğumuz yazlık bölgelerde de sezon bu yıl uzadı. Bu yerlerden artık çok hizmet talebi alıyoruz."



FIYAT VE ZAMANDAN TASARRUF EDILIYOR

LODA Mobilya'nın Ege Bölge bayiliğini de sürdüren Moa Mimarlık'ın, yenilikçi bir bakış açısıyla hareket ettiğini dile getiren Serçe, profesyonel iç mimarların ücretsiz tasarladığı anahtar teslim hizmetiyle müşterilere fiyat ve zaman avantajı ile birlikte güvenli alışveriş imkanı sunduklarına dikkat çekti. Müşterilere bütünleşik hizmet modeliyle hitap ettiklerini vurgulayan Can Serçe, "Evlerde mobilya aydınlatma, vitrifiye, halı, perde, aksesuar gibi bir çok farklı kalemdeki ürünü istenirse online olarak da müşterilerimize sunabiliyoruz. Böylece hızlı ve uygun fiyatlı hizmet alma imkanına sahip oluyorlar. Müşterilerimizin taleplerine göre daha sonra mobilya ve diğer tüm detayları içeren 3 boyutlu bir sunum gerçekleştiriyoruz. Müşteriler, sürpriz yaşamadan güvenilir bir firma ile çalışarak evin tümünü dekore etmiş oluyorlar" diye konuştu.

Tolga TEKİN