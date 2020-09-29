5 eksen CNC tezgahlar Merzifon’da üretilecek

AMASYA'NIN ilçesi Merzifon'daki bir medikal firması Mart 2020'de KOSGEB'in AR-GE inovasyon desteğine başvuru yaparak onaylanan projesi kapsamında ilk 4 aylık dönemde yerli ve milli imkanlarla "5 Eksen CNC Tezgahı"nın prototipini üretti.



İSTİHDAM SAĞLAYACAK

İKİNCİ 4 aylık dönemde Aralık 2020'de proje tamamlandığında firma, 6 milyon liralık yatırımla makinanın seri üretimine başlayıp ilave 150 kişilik istihdam sağlayacak. Firma AR-GE desteği kapsamında KOSGEB'den 450 bin lira hibe desteği aldı. Bu projeyle yurt dışından ithal olarak alınan "5 Eksen CNC Tezgahlar" Merzifon'da üretilerek, Türkiye'de bu makinalarla üretim yapan firmaların ithal ikameli yerli makinalarla üretim yapmasının yolu açıldı. Bölgenin lokomotifi konumundaki Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimdeki 47 firmada, 4 bin 700 kişi çalışiyor. İnşaatları devam eden ve yeni tahsisi yapılan firmaların da üretime geçmesiyle yaklaşık 1500 kişi daha bölgede istihdam edilecek.