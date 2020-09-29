Gönül rahatlığıyla tüketin

Balık avı sezonunun 1 Eylül'de açılmasının ardından Ege'nin en büyük balık hali İzmir Su Ürünleri Hali'nde korona virüs tedbirleri de maske, mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Balık hali esnafına hijyen eğitimleri verilirken, tezgah ve tezgah altları ile geçiş yolları sürekli dezenfekte ediliyor. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, balıklar hale getirilmeden önce olağanüstü önlemler aldıklarını söyledi. Vatandaşların, halden piyasaya verilen balıkları gönül rahatlığıyla tüketebileceklerini vurgulayan Çakan, "Balık halimizde yazıhanelerimiz dezenfekte ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, kanalları, arabaları ve komple balık halini iğneden ipliğe kadar ilaçlayıp temizliyor. Giriş ve çıkışlarda da ateş ölçümü dahil olmak üzere tüm önlemlerimiz büyük bir titizlikle sürdürülüyor" dedi.

5 BİN MASKE DAĞITTIK

Yeni Asır'a konuşan İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Çakan, pandemide giriş ve çıkışlarda, bina içinde salgına karşı en üst düzeyde önlem aldıklarını söyledi. Bugüne kadar hal esnafına 5 bine yakın maske dağıttıklarını belirten Çakan, "Haldeki lokantaların faaliyetleri durdu-ruldu. Vatandaşları müm-kün olduğunca hale almıyoruz. Sadece burada ofisi bulu-nan esnafımız, ateş ölçümü ve dezenfekte işlemleri yapıldık-tan sonra maskeli olarak gire-biliyor. Halkımızın ve esnafın sağlığını düşünerek hare-ket ediyoruz. Esnafımı-za yönelik hijyen eği-timlerimiz de aralıksız sürüyor. Balık halinin her yanının titizlikle ilaç-lanmasından dolayı şahsım ve esnaf adına İzmir Büyükşe-hir Belediyesine teşekkür edi-yorum" diye konuştu.



SALGINA KARSI EN ÜST DÜZEYDE TEDBIR

GÜN boyunca büyük bir hareketliliğe sahne olan balık halinde dev ekranlardan salgından korunma yöntemleri hakkında videolar yayınlanırken, bilgilendirme afişleri hal sahasına asılıyor. Esnaf ve personele sürekli el broşürleri dağıtılırken, yürüyüş yollarına ve girişlere sosyal mesafenin korunması için uyarı işaretleri konuluyor. Hal giriş ve çıkış kapılarına ise el dezenfektan makineleri yerleştirilmiş durumda. Mezat alanına giren tüm araçlar ise dezenfekte havuzundan geçirildikten sonra içeri alınıyor. Mezat alanı girişine termal kamera konulmasına rağmen jandarma ve zabıta ekipleri de sürekli kontrol görevlerini sürdürüyor.