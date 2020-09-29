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Haberler Ekonomi Karapınar GES’ten şebekeye elektrik

Karapınar ’ten şebekeye elektrik

Karapınar GES’ten şebekeye elektrik
Giriş Tarihi: 29.9.2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açtığı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi (YEKA GES-1) ihalesini kilovatsaat başı 6,99 dolar/cent teklif vererek kazanan Kalyon Enerji'nin Karapınar'daki çalışmaları hızla sürüyor. Karapınar GES'te, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretilen panellerin montajı yapılıyor. Toplam 1000 megavat kurulu güce sahip olacak, 20 milyon metrekare arazide kurulacak santralde, montajı tamamlanan 4 megavatlık kurulu gücün devreye alınmasıyla şebekeye elektrik veriliyor. Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata, Karapınar GES ile bir rüyanın gerçekleştiğini belirtti.

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