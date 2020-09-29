Ödüllü yazılımcılar KOSGEB’le yürüyor

ESKİŞEHİR'de evlerinin garajında geliştirdikleri "Oddmar" oyunu ile teknoloji devi Apple'ın tasarım ödülünü kazanan ekip, ikinci projeleriyle KOSGEB desteğine başvurdu. Firmanın "Platform Maker" konulu ikinci Ar-Ge projesi de "Oddmar" gibi kabul gördü ve uygulama sürecine geçildi. Firmanın yeni projesinde, iki boyutlu oyun geliştirme sürecinin yazılım geliştirme kısmını hızlı ve kaliteli bir şekilde geliştirilmesi amaçlanırken, kullanıcı dostu bir ara yüze sahip Unity3D motoru ile çalışan bir yazılım hedefleniyor.