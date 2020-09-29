  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Ödüllü yazılımcılar KOSGEB’le yürüyor

Ödüllü yazılımcılar ’le yürüyor

Ödüllü yazılımcılar KOSGEB’le yürüyor
Giriş Tarihi: 29.9.2020

ESKİŞEHİR'de evlerinin garajında geliştirdikleri "Oddmar" oyunu ile teknoloji devi Apple'ın tasarım ödülünü kazanan ekip, ikinci projeleriyle KOSGEB desteğine başvurdu. Firmanın "Platform Maker" konulu ikinci Ar-Ge projesi de "Oddmar" gibi kabul gördü ve uygulama sürecine geçildi. Firmanın yeni projesinde, iki boyutlu oyun geliştirme sürecinin yazılım geliştirme kısmını hızlı ve kaliteli bir şekilde geliştirilmesi amaçlanırken, kullanıcı dostu bir ara yüze sahip Unity3D motoru ile çalışan bir yazılım hedefleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ödüllü yazılımcılar KOSGEB’le yürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA