Uzmanlardan Yeni Ekonomi Programı değerlendirmesi: Dünyaya meydan okuma

A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomi programında iki noktaya dikkat çekti.

Erdem, "Programın temel noktalarından biri istihdam yaratarak büyüme" ifadelerini kullandı. Erdem, 'Sayın bakanın bütün açıklamasına baktığınız zaman iki şeyi öncelediğini görüyoruz. Bir büyüme. İki istihdam. İstihdam yaratarak büyümeden bahsetti. İhracaata dayalı, teknoloji alt yapısı olan üretim şeklinde özetledi. Sayın bakan pandemide alınan önlemleri de özetlemiş oldu. Yaklaşık 500 milyar liralık direkt destekten bahsetti. Çarpan etkisi ile 1 trilyon lirayı da aşmış durumda" şeklinde konuştu.

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ise "Bu program dünyaya meydan okuma anlamına geliyor" dedi. Doğaner, "Dünya sıkıntılı bir pandemi dönemi yaşadı. Bu dönemde Türkiye ekonomisi pozitif ayrıştı. 'Bundan sonraki dönemde biz dünyaya bir meydan okuyacağız'ın açıklaması aslında bu." ifadelerini kullandı.

A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan "Benim gördüğüm ekonomi yönetimi hedeflerini 1 yıl ertelemiş, salgın böyle bir sonuç doğurmuş. Tahminler revize edilmiş. Büyümede en ihtimal senaryoda %0.03'lük büyümeden bahsediliyor. 2022-2023 yılındaki büyüme tahminlerinde bir değişiklik yok. İşsizlikte %11.8 olan rakam %13.8 olarak revize edilmiş. 2021 yılı için 10.6 olan tahmin %12.9 olmuş, 2022 için %9.8 olan beklenti %11.8'e revize edilmiş. Cari dengenin milli gelire oranı… Turizmin cari dengede 25 milyar dolarlık olumsuz etkisi var… Tüm dünyanın yaşadığı sorun… Altında da 12.4 milyar dolarlık bir ithalat rakamı var. Bu yıl için cari dengenin milli gelire oranı -3.5'lik rakam beklentisi aktarıldı. Genel çerçevede benim gördüğüm ekonomi yönetimi salgın nedeniyle uzun vadeli hedeflerini koruyup, kısa vadede beklentilerini 1 yıl sonraya ertelemiş diyebilirim. (3 yeni meydan okuma) Yeni başlığıyla veriliyor çünkü salgın uzun vadede hedefleri koruyor fakat kısa vadede değişiklikleri 'yeni' başlık altında verildi. Finansal istikrara çok büyük vurgu yaptı Bakan Albayrak. Uzun vadede ise sürdürülebilir büyüme… Hedef bu." dedi.

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