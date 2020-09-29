YEP pandemi sonrası istihdama odaklandı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklayacağı 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP) "istihdam ve büyümeye" odaklanırken, hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleriyle kamu kurumlarının verimi yüksek işgücüne sahip olmaları sağlanacak. Esnek çalışma ve yarı zamanlı çalışma gelir vergisi indirimiyle teşvik edilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan yasa teklifiyle gençlerin ayda 10 günden az çalışması durumunda uzun vadeli sigorta primini ödemeye gerek kalmadan, iş ve meslek hastalığı sigortasıyla çalışmalarına imkân sağlanacak. Belirli süreli iş sözleşmesi kolaylaştırılacak.



MECLİS'E GÖNDERİLDİ

Pandemi sonrası sadece özel sektörde değil 3.5 milyon memurun görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışma hayatında yeni bir dönem başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın etkin hale getirileceğini belirterek teşvik ettiği esnek, uzaktan çalışma modelleri yasal olarak da yaygın hale geliyor. Revize edilerek Meclis'e gönderilen istihdam paketi kapsamında esnek çalışma modelleriyle çalışanların işyaşam dengesini kurarak sosyal yaşamlarına, kurs, eğitim programlarına daha fazla vakit ayırmaları sağlanacak. Esnek çalışma modelleri sosyal güvenlik sistemiyle de desteklenecek.



15 GÜNE TAM ÜCRET

Gençlerin ayda 10 günden az çalıştırılması halinde uzun vadeli sigorta primi yatırma zorunluluğu olmayacak. Bu kapsamdaki 29 yaş altı gençler için yüzde 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi yatırılması yeterli olacak. İşveren ayda 10 günden az çalıştırdığı işçi için yüzde 37.5 yerine sadece yüzde 2 oranında prim yatıracak. Yasa teklifine göre gençler ve elli yaş üstü üzerine belirli süreli sözleşmeyle iki yıla kadar çalışma imkânı getiriliyor. Böylece 50 yaş üzeri de yarı zamanlı çalışabilecek. Ayda 30 gün yerine 15 gün çalışarak bu sürenin ücretini alacaklar. Gelir vergisi indirimi ile yarı zamanlı çalışmaya geçiş teşvik edilecek. Gelir vergisi indirimi sağlanarak işverenin bu yaş grubunu işe alması teşvik edilecek. Tam zamanlı çalışmadan yarı zamanlıya geçenlerin çalışmadıkları sürelere ilişkin primleri devlet tarafından karşılanarak emekliliklerinin gecikmemesi yönünde teşvik öngörülüyor. Böylece, ayda 30 gün yerine 15 gün çalışan kişi, yarım ücret alacak ancak primi 30 gün üzerinden yatırılacak.



ILAVE ISTIHDAMA TESVIK SÜRECEK

PANDEMİ sonrası istihdamda da dengelenmeyi hedefleyen Yeni Ekonomi Programı kapsamında projelere, sektörlere yönelik destekler devam edecek. Normalleşme desteği ile birlikte istihdama verilen teşviklerin sayısı 19'a çıkarken Aralık ayında sona erecek teşviklere yönelik de düzenleme yapılacak. Teşviklerde gençlerin ve kadınların istihdamını öncelikleyen mekanizmalar oluşturulacak. Yaklaşık 12 yıldır uygulanan prim borcu olmayan işverenin çalıştırdığı işçiler için uygulanan 5 puanlık prim indirimi devam edecek.



YENİ düzenlemeyle, işin süreli olup olmadığına bakılmaksızın ve zincirleme olarak belirli süreli sözleşme yapılabilecek. Kanundaki istisnai düzenleme, kalıcı hale gelecek.



HAZAL ATEŞ / ANKARA