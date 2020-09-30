  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Arsa mağdurlarının sorunu çözülüyor

Arsa mağdurlarının sorunu çözülüyor

Arsa mağdurlarının sorunu çözülüyor
Giriş Tarihi: 30.9.2020

İZMİR'İN Balçova ilçesinde, 40 yıldır çözüm bekleyen "arsa mağdurları"nın sıkıntılarının çözülmesi konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Balçova Belediyesi heyetiyle yaptığı toplantıda, sonuç almada kararlı olduklarını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "40 yıllık sorunla ilgili önemli bir dönemeci geçtik. Kamu kurumları arazilerini ortak kullanım alanları için tahsis edecek" derken, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise "Kurumların iş birliğiyle sorun çözülür" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arsa mağdurlarının sorunu çözülüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA