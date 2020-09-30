Arsa mağdurlarının sorunu çözülüyor

İZMİR'İN Balçova ilçesinde, 40 yıldır çözüm bekleyen "arsa mağdurları"nın sıkıntılarının çözülmesi konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Balçova Belediyesi heyetiyle yaptığı toplantıda, sonuç almada kararlı olduklarını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "40 yıllık sorunla ilgili önemli bir dönemeci geçtik. Kamu kurumları arazilerini ortak kullanım alanları için tahsis edecek" derken, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise "Kurumların iş birliğiyle sorun çözülür" diye konuştu.