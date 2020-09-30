‘Gayrimenkul hala en güvenli tercih’

TÜM dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle özellikle döviz ve altın kurlarında dalgalanmalar yaşandığını belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, gayrimenkulun hala güvenli bir yatırım aracı olduğunu belirtti.

KARLILIK SÜRÜYOR

YATIRIMCILARIN her zaman için güvenli liman arayışında olduğunu söyleyen Kalı, konut sektörünün orta ve uzun vadede karlılığını sürdürdüğünü dile getirdi. Ekonomik verilere bakılınca konut satışlarının arttığını ifade eden Kenan Kalı, "TÜİK'in araştırmasına göre Türkiye genelinde konut satışları yaz aylarında artış gösterdi. İzmir ise bu satışlarda 3'üncü kent olarak yerini aldı. İnsanlar hala konut alışverişlerini ve araştırmalarını sürdürüyor. Bunu da satış ofislerine gelen ziyaretçi sayısından anlıyoruz. Faizlerde yaşanan bir takım dalgalanmalar gözlemliyoruz buna rağmen gayrimenkul güvenilir bir yatırım aracı olarak varlığını hissettirmeye devam ediyor" dedi.



YENİ KONUT PROJELERİ YOLDA

YAPI grubundaki markaları MyWay ve MyVia ile herkesin yaşamını kolaylaştıracak ve mutlu hissetirecek konutlar üretmeyi amaçladıklarını dile getiren Op. Dr. Kenan Kalı, "Herkesin beklentilerine uyacak farklı konseptler geliştirdik. Böylelikle yaşam standartlarını da yükseltmiş olduk. Yapımını sürdürdüğümüz Çiğli MyWay Wins Blue, Alsancak MyWay Deluxe ve önümüzdeki günlerde başlayacağımız MyWay Country Gaziemir ile kente yeni yaşam alanları kazandıracağız" dedi.