  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi ‘Gayrimenkul hala en güvenli tercih’

‘Gayrimenkul hala en güvenli tercih’

‘Gayrimenkul hala en güvenli tercih’
Giriş Tarihi: 30.9.2020

TÜM dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle özellikle döviz ve altın kurlarında dalgalanmalar yaşandığını belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, gayrimenkulun hala güvenli bir yatırım aracı olduğunu belirtti.

KARLILIK SÜRÜYOR
YATIRIMCILARIN her zaman için güvenli liman arayışında olduğunu söyleyen Kalı, konut sektörünün orta ve uzun vadede karlılığını sürdürdüğünü dile getirdi. Ekonomik verilere bakılınca konut satışlarının arttığını ifade eden Kenan Kalı, "TÜİK'in araştırmasına göre Türkiye genelinde konut satışları yaz aylarında artış gösterdi. İzmir ise bu satışlarda 3'üncü kent olarak yerini aldı. İnsanlar hala konut alışverişlerini ve araştırmalarını sürdürüyor. Bunu da satış ofislerine gelen ziyaretçi sayısından anlıyoruz. Faizlerde yaşanan bir takım dalgalanmalar gözlemliyoruz buna rağmen gayrimenkul güvenilir bir yatırım aracı olarak varlığını hissettirmeye devam ediyor" dedi.


YENİ KONUT PROJELERİ YOLDA
YAPI grubundaki markaları MyWay ve MyVia ile herkesin yaşamını kolaylaştıracak ve mutlu hissetirecek konutlar üretmeyi amaçladıklarını dile getiren Op. Dr. Kenan Kalı, "Herkesin beklentilerine uyacak farklı konseptler geliştirdik. Böylelikle yaşam standartlarını da yükseltmiş olduk. Yapımını sürdürdüğümüz Çiğli MyWay Wins Blue, Alsancak MyWay Deluxe ve önümüzdeki günlerde başlayacağımız MyWay Country Gaziemir ile kente yeni yaşam alanları kazandıracağız" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Gayrimenkul hala en güvenli tercih’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA