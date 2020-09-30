Girişimci kadınlar, işleri büyütüp kooperatif kurdu

MALATYA'NIN Yeşilyurt ilçesinde "Barbie" bebeklere karşı "Azet Bacı" ve "Hamdi Dayı" isimli bebeklerin üretimini sürdüren Yeşilyurt Girişimci Kadınlar Derneği üyesi kadınlar, inandıkları işi büyütüp kooperatif kurdu.

HEDEFLERİ BÜYÜMEK

10 yıl önce kurulan ve 70 üyesi olan Girişimci Kadınlar Derneği'nde yöresel bebekler yapılıyor. Yeşilyurt Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Refika Uçar, daha kaliteli malzeme ile daha iyi bez bebekler yapabileceklerini, ancak bunun da maliyeti artırdığını vurguladı. Uçar, "Bez bebek işini yapmak biraz zor oluyor. Doğal olarak fiyatları biraz pahalı. Biraz daha zahmetli olduğundan dolayı fiyatlarımız bu şekilde. Vatandaşlarımıza ve müşterilerimize hizmet sunmaya çalışıyoruz" dedi. Uçar, "Derneğimiz varken de herkese ulaşabiliyorduk. Ama şu anda kooperatif kurduk ve inşallah daha geniş kitlelere ulaşmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.