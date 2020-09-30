Hazine ve Maliye’ye 53 personel alınacak

HAZİNE ve Maliye Bakanlığınca 53 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere 3 bilgisayar işletmeni, 25 yardımcı hizmetli, 2 şoför, 15 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 elektrik teknikeri, 2 inşaat teknikeri, 2 sıhhi tesisat teknikeri ve 1 iklimlendirme teknikeri olmak üzere 53 personel alınacak. Giriş sınavı başvuruları, 5 Ekim'de başlayacak ve 16 Ekim mesai bitimine kadar Bakanlığın (www.hmb. gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Sınav, Ankara'da ve sözlü usulle olacak.
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