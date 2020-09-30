İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim’de

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ekim'de vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirtti. Aile, Çalışma Bakanı Zümrüt Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT üzerinden olacağını ifade etti.