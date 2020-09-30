İzmir’de yatırımcı kazanıyor

Konut sektöründe İzmir'in önde gelen firmalarından Folkart, geçtiğimiz aylarda Türkiye İtibar Akademisi tarafından, ülkemizin en itibarlı markalarından biri seçildi. Folkart'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, şirketlerinin yatırım atağının süreceğini, önümüzdeki dönemde, yeni sürprizlere hazırlandıklarını söyledi.

VEGA'YA YOĞUN İLGİ VAR

Pandemi döneminde, inşaat maliyetlerindeki ciddi artışa rağmen projelerine hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Mesut Sancak, Folkart'ın tüm yeni projelerinde yatırımcılar için de; huzurlu, güvenli, kazançlı bir gelecek vadettiğini vurguladı. Öte yanda, İzmir'in merkezindeki Folkart'ın Vega projesinde de hala avantajlı fiyatlar ile son satışların sürdüğünü dile getiren Sancak, projeye olan ilgiden memnun olduğunu dile getirdi. Folkart'ın yeni projesi, İzmir Yeni Kent Merkezi'nin Liman arkası konumundaki Folkart Vega'nın hemen yanındaki alanda inşa edilecek. Folkart VEGA'nın yüzde 85'inin satılmış olması, İzmir ve Türkiye'den yoğun ilgi görmesi, şirketi VEGA yanındaki araziyi de satın almaya teşvik etti.

'YENİ PROJE İÇİN BAŞLADIK'

VEGA'ya gösterilen yoğun ilgi nedeniyle İzmirliler'e ve Türkiye'ye teşekkür eden Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Türkiye'nin en iyi mimarlık ofislerinin, yeni proje için çalışmaya başladıklarını bildirdi. Mesut Sancak, "Yeni projemiz, yine komşusu Folkart VEGA ile estetik uyum sağlayacak bir anlayışla, çevreci yaşam alanlarının öne çıktığı bir yaklaşım eşliğinde, İzmir'e çok yakışacak bir proje olacak. Çok değerli mimarlık ofisleri, şimdiden proje için çalışmaya başladı." dedi.



2021 YILI SONUNDA TESLIM EDILECEK

ADINI Lir takım yıldızındaki en parlak yıldızdan alan Folkart Vega, Alsancak ile Halkapınar arasında, İzmir Körfezi'nin tam karşısında, 843 konut ile 53 ticari alandan oluşuyor. Projenin teslim tarihinin 2021 yılının sonu olduğu bildirildi. Özel bir yeni teknoloji içeren, temel ve zemin çalışmasından sonra, hızla yükselmeye başlayan VEGA Projesi, her noktasından panoramik körfez manzarasına sahip bir yaklaşımla hayata geçiyor. Yenilikçi bir mimari anlayışla tasarlanan, peyzaj alanlarıyla öne çıkan çevreci proje, denizi kucaklayacak şekilde konumlandırıldı. Şehrin ana akslarına çok yakın, Alsancak'ın yanı başında yer alan VEGA Projesi, aynı zamanda geçtiğimiz günlerde açılan İzmir'in en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyan, Medicana International Hospital'in de hemen yanında bulunuyor. Folkart'ın, VEGA'nın yan komşusu olacak yeni projesi de, benzeri özellikler taşıyacak.