Korona virüs salgını konut seçimini etkiliyor

TÜM dünyayı etkisi altına alan korona virüs, yaşam alanlarında yapılan tercihleri de yeniden şekillendiriyor. Kovid-19 salgınının şimdilerde ve gelecek dönemde hayatın her alanında büyük değişimlere öncülük edeceği öngörülüyor.

BALKONLU DAİRELER

Pandemi sebebiyle alınan tedbiler, apartmanlarda ve şehir merkezlerinde yaşayan vatandaşları ev tercihlerini tekrar değerlendirmeye yöneltti. Salgın, konut tipi tercihini etkilemekle kalmayıp, konutlarda tercih edilen öncelikleri de, gerek malzeme gerek teknik açıdan etkiliyor. 'Korona virüs konut trendlerini değiştirecek' diyen uzmanlar, vatandaşların daha iyi vakit geçirebilmek, yaşam alanlarını artırabilmek, farklı etkinlikler yapabilmek ve temiz hava alabilmek için yaşam alanına sahip projelere yöneldiğini vurguluyor. Salgınla birlikte rahat ve izole bir yaşam sürdürmek isteyen kişilerin, balkonlu, yaşam alanı olan projelere odaklandığı dikkat çekiyor. Büyük şehirlerin çevrelerinde bulunan arsa ve yazlıklara da olan talepte de korona virüs sonrasında ciddi artış yaşandığı görülüyor.